Donar wint eerste wedstrijd in finale

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar is de finaleserie van de play-offs tegen ZZ Leiden zondagmiddag uitstekend begonnen door gelijk de eerste uitwedstrijd te winnen. Daar waren wel twee verlengingen voor nodig: 91-94.

In het eerste kwart waren de verschillen klein, en aan het eind stond de thuisploeg 7 punten voor: 25-18. In het tweede kwart kwam Donar eerst terug tot 27-25, maar daarna liep Leiden uit naar 37-25. Door een sterke slotfase van Donar was het bij rust gelijk: 37-37. Aan het eind van het derde kwart waren de Groningers 1 puntje uitgelopen: 57-58.

In het vierde kwart vergrootte Donar de voorsprong tot maximaal 7 punten. Toen werd de thuisploeg weer sterker, en aan het eind van de reguliere speeltijd was het 72-72. In de verlenging liep Donar weer uit, tot 79-85, maar door domme keuzes van Donar wist Leiden een tweede verlenging af te dwingen: 85-85. Ook deze verlenging was zenuwslopend. Met nog 11 seconden op de klok schoot Peter Olisemeka van Donar een vrije worp raak, waardoor de stand 91-92 werd. In de laatste aanval voor Leiden pakte Steph Branch van Donar een steal, waarna er gelijk een onsportieve fout op hem werd gemaakt, met nog een seconde op de klok. Hij raakte beide vrije worpen, waarna de laatste seconde werd uitgespeeld.

Topscorers bij Donar waren Clay Mounce met 22 punten, Steph Branch met 18 punten en Viktor Gaddefors met 16 punten. Bij ZZ Leiden was Marijn Ververs topscorer met 23 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is 1-0 voor Donar. Dinsdagavond is de tweede wedstrijd. Die vindt plaats in Martiniplaza om 19.30 uur.