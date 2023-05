Donar trekt stand in play-offs gelijk

Donar-speler Andrej Magdevski (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft de stand in de halve finale van de play-offs tegen Heroes Den Bosch gelijkgetrokken. De Groninger basketballers wonnen vrijdagavond thuis de tweede wedstrijd in de ‘best of 5’ met 69-60.

Beide ploeg zijn aan elkaar gewaagd. Dat bleek ook deze wedstrijd. Toen de thuisploeg na 6 minuten een 13-6 voorsprong had genomen, nam coach Erik Braal van Heroes Den Bosch een tim-out aan. Vrij snel daarna werd het 13-12. Het kwart eindigde bij 17-15. In het tweede kwart waren de verschillen minimaal, maar bij rust hadden de Bosschenaren wel een voorsprong genomen: 33-35. In het derde kwart kwam Donar weer op voorsprong, en die was aan het eind van het kwart zelfs opgelopen tot 10 punten: 55-45. Het goede verdedigende werk en het rebounden hadden ertoe geleid dat Heroes maar 10 punten wist te scoren in dit kwart.

In het laatste kwart had Donar aanvankelijk nog een ruime voorsprong, maar die was halverwege verdwenen, toen het 59-57 werd. In deze fase was het met name Kobe Webster die het Donar lastig maakte. Met minder dan 4 minuten op de klok was het 61-57 en dreigde het nog spannend te worden, en toen was het opeens Viktor Gaddefors van Donar die twee driepunters achter elkaar raak schoot. Toen was de overwinning binnen.

Topscorers bij Donar waren Clay Mounce met 14 punten en Peter Olisemeka en Viktor Gaddefors met beiden 12 punten. Bij Heroes Den Bosch was Kobe Webster topscorer met 16 punten.

De stand is nu 1-1. Komende zondag om 15.00 uur is de volgende wedstrijd, in Den Bosch. Volgende week dinsdag speelt Donar de vierde wedstrijd in Martiniplaza.