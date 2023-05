Donar overtuigend naar finaleserie om landskampioenschap

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de finale van de play-offs om de landstitel bereikt. De Groninger basketballers waren, na de gewonnen uitwedstrijd van zondag, ook in de vierde wedstrijd te sterk voor Heroes Den Bosch. Het werd in een sfeervol Martiniplaza 67-54.

In de beginfase waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Toen Den Bosch even uitliep naar 7-13 werd het tijd voor een time-out, waarna Donar weer dichterbij kwam. Aan het eind van het eerste kwart was er een kleine voorsprong voor de gasten: 16-18. In het tweede kwart hadden beide ploegen grote moeite om tot scoren te komen, ook al doordat er strak verdedigd werd. 13 seconden voor rust was er de terugkeer van Olaf Schaftenaar, die maandenlang geblesseerd was. De ruststand was 28-31.

Donar begon de tweede helft sterk en stond binnen 2 minuten met 34-31 voor. Het werd bij 36-36 nog gelijk, maar daarna liep de thuisploeg uit naar 43-36. Aan het eind van het derde kwart was de voorsprong 7 punten: 48-41. In het laatste kwart zat bijna alles mee voor Donar. De ploeg van coach Andrej Stimac liep eerst uit naar 52-41 en na drie minuten was er bij 58-43 al een verschil van 15 punten. Daarna stokte de productie wat, en met nog 3 minuten op de klok was het 61-51. Daarna liep Donar weer verder uit.

Topscorers bij Donar waren Clay Mounce met 18 punten en Vernon Taylor met 16 punten. Bij Heroes Den Bosch was Kobe Webster topscorer met 11 punten.

Donar staat in de finale tegenover ZZ Leiden. Ook de finale gaat om 3 gewonnen wedstrijden. De eerste wedstrijd is komende zondag in Leiden. De dinsdag erna is er een wedstrijd in Martiniplaza.