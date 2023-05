‘Dinsdag zonnige perioden, aan het einde van de week meer zon’

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur ligt de komende dagen te laag voor de tijd van het jaar. Wel krijgen we aan het einde van de week de zon regelmatig te zien.

Dinsdag blijft het droog. In de ochtend overheerst de bewolking, in de middag zijn er flinke zonnige perioden. De maximumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De noorden- tot noordwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Op woensdag is er veel bewolking waarbij er in de ochtend een bui kan vallen. In de middag laat de zon zich wat meer zien. Het wordt 14 graden.

Op donderdag is er nog altijd een noordelijke stroming. Er is veel zon, maar met 13 of 14 graden blijft het te koud voor de tijd van het jaar. Ook op vrijdag laat de zon zich vaak zien, maar verandert er aan de temperatuur weinig.

