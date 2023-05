“Dinsdag veel bewolking met in de middag regen, aan het einde van de week 18 graden”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen valt er geregeld regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lijkt het aan het einde van de week droger te worden waarbij we ook in de buurt komen van de 20 graden.

“Dinsdag is er veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend valt er een buitje, in het noordoosten van de provincie de grootste kans op een actievere bui. Later in de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. In de middag en in de avond is het regenachtig. Plaatselijk valt veel regen. Pas na middernacht wordt het droog. Het wordt 15 of 16 graden bij een zwakke of matige zuidelijke wind, windkracht 2. Op woensdag is er veel bewolking met een enkele opklaring. Verder is er in de loop van de dag kans op een lokale, pittige, bui met kans op onweer, vooral in de zuidelijke delen van de provincie. Het wordt 16 graden bij een zwakke of matige wind uit westelijke richtingen. In de nacht van woensdag op donderdag in de hele provincie buien.”

“Donderdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. De temperatuur doet een stapje terug naar 13 of 14 graden, vanwege een naar noord draaiende wind. Op vrijdag wordt er met een oost tot noordoostenwind weer zachtere lucht aangevoerd. Met af en toe zon, en ook kans op een bui, wordt het rond de 18 graden. Tijdens het weekend lopen de temperaturen waarschijnlijk nog wat verder op, en komen we uit in de buurt van de 20 graden. Daarbij zijn er flinke zonnige perioden en een kleine kans op een lokale bui. Na het weekend gaan de temperaturen weer enkele graden naar beneden.”

