“Dinsdag veel bewolking, later in de week flinke zonnige perioden”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen doet de temperatuur een stapje terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat de zon zich aan het einde van de week weer vaker laten zien.

“Dinsdag is er veel bewolking, afgewisseld door enkele opklaringen”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend is er een kleine kans op een buitje en in de middag wordt die kans groter. Het wordt 14 graden bij een matige tot soms vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. Woensdag blijft het droog en zijn er opklaringen afgewisseld door stapelwolken. Er waait een matige noordenwind die de temperatuur op een behoorlijk frisse 13 graden houdt. In de nacht van woensdag op donderdag ligt de temperatuur op 2 of 3 graden en is er kans op grondvorst.”

“Op Hemelvaartsdag blijft het droog en is het rustig weer. De noordoostenwind is zwak, hooguit matig, windkracht 2 tot 3. Verder zijn er eerst wolkenvelden maar kan later de zon geregeld doorbreken. Het wordt met 14 of 15 graden wat milder. Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt 17 graden. De noordoosten- tot oostenwind is matig, rond windkracht 3. Zaterdag zijn er perioden met zon afgewisseld door een paar wolkenvelden. Er steekt een stevige noordoostenwind op en het wordt ongeveer 8 of 19 graden. Zondag loopt de temperatuur op naar 20 tot 22 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog. Ook begin volgende week lijkt warm te verlopen al zijn er we wat onzekerheden.

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.