“Dinsdag veel bewolking en kans op een buitje, op Bevrijdingsdag zon en buien”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Na lage temperaturen op de dinsdag wordt het vanaf donderdag weer wat warmer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het in het weekend tussen de 17 en 21 graden worden.

“Dinsdag is er veel bewolking, klaart het af en toe even op en valt er lokaal een spetterbuitje”, vertelt Kamphuis. “Met 10 of 11 graden is het koel. Er waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten, kracht 3. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er opklaringen en koelt het af tot dichtbij het vriespunt met op uitgebreide schaal grondvorst. Woensdag zijn er wolkenvelden en flinke perioden met zon. Het blijft droog en met 13 of 14 graden wordt het weer wat warmer. De noordoostenwind is zwak of matig, kracht 2 tot 3.”

“Op donderdag, de Nationale Herdenkingsdag, wordt het een vrij zonnige tot zonnige dag waarbij de temperatuur oploopt naar ongeveer 17 graden. Het blijft droog en er waait een matige wind uit het oosten tot zuidoosten, kracht 3. Op Bevrijdingsdag is er af en toe zon en neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het wordt 17 of 18 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 2 tot 3. Het weekend verloopt zacht met temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Zaterdag is er regelmatig zon en is de kans op een bui klein. Zondag zijn er flinke perioden met zon en wordt de kans op een regen- of onweersbui wat groter. We noemen dit ook wel’ groeizaam’ weer.”

