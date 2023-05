“Dinsdag veel bewolking, aan het einde van de week temperaturen boven de 20 graden mogelijk”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen gooit zo nu en dan de bewolking roet in het eten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan aan het einde van de week de temperatuur boven de 20 graden komen.

“Dinsdag is er veel bewolking en lokaal kan er een spatje motregen vallen”, vertelt Kamphuis. “Gaandeweg de dag winnen opklaringen terrein. Het wordt 14 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind, windkracht 2 tot 3. Woensdag zijn er flinke perioden met zon afgewisseld door een paar stapelwolken. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4. Donderdag is het half bewolkt weer. Het blijft droog en met 15 of 16 graden als maximumtemperatuur doet de temperatuur weer een stap terug. De noordenwind is matig, windkracht 3 tot 4.”

“Vrijdag is het vrij zonnig en met 20 tot 22 graden weer warmer. De wind uit het noorden tot noordoosten is matig, windkracht 3 tot 4. Het weekend ziet er droog uit. Verder zijn er flinke perioden met zon en schommelt de temperatuur rond de 20 tot 22 graden. Zondag is de kans op ‘Noordzeebewolking’ wat groter dan op de zaterdag. Na het weekend lopen de temperaturen waarschijnlijk nog wat op en is er een hoofdrol voor de zon.”

