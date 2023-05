Deze maquette voor de Martinikerk moet je vooral aanraken

Foto: Capella Groningen

Wat veel Groningers niet weten, is dat er voor de Martinikerk aan de Sint Jansstraat een bronzen maquette staat van het historisch centrum van Groningen. Iemand die daar veel over weet, is stadsgids Titus Akkermans.

De maquette is in 2009 geschonken aan de Martinikerk door de Rotary Club Belcampo. Het doel van deze club was om het historisch centrum ook in beeld te brengen voor blinden en slechtzienden. “Je kunt de gebouwen ook voelen”, vertelt Akkermans. Door je vingers over de maquette te laten gaan, kun je de bekende gebouwen van Groningen voelen. “Het is prachtig opgezet, omdat je de ring van water ook kunt zien”, voegt Akkermans toe.

Sint Joris en de Draak

Als je voor de Martinikerk staat, loop dan vooral naar de andere kant van het gebouw. Daar staat het grote standbeeld ‘Sint Joris en de Draak’. “Dit is ons provinciale oorlogsmonument en symboliseert het goede en het kwaad.” Sint Joris is een christelijke legende en staat symbool voor het goede. De draak staat voor het slechte. Aan de voet van het standbeeld staan symbolen van het nazisme zoals hakenkruisen. De poten van de draak zijn geen poten, maar spoorstangen die ons herinneren aan het transport van Joden naar de concentratiekampen. “Vanaf het Martinikerkhof hebben we een mooi uitzicht op het provinciehuis”, zegt Akkermans, “maar daar gaan we de volgende keer mee verder.”

