Bevrijdingsfestival stil gelegd vanwege onweer dat op komst is (update 2)

Foto Joris van Tweel

Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark is stil gelegd. Dit vanwege het onweer dat op komst is. Dat wordt vrijdagmiddag tegen 16.00 uur verwacht.

Er worden geen bezoekers meer toegelaten. De mensen die al binnen waren zijn verzocht om naar huis te gaan. De ontruiming van het terrein is rustig verlopen.

De gemeente en de organisatie van het bevrijdingsfestival overleggen momenteel wanneer het festival hervat wordt. Mogelijk is dat om 18.00 uur weer het geval wanneer het onweer is overgetrokken.

“Er komt echt heel slecht weer aan”, aldus Ebel Jan van Dijk, directeur van het Bevrijdingsfestival over het besluit. “We zetten volledig in op de veiligheid. We willen geen enkel risico nemen dat hebben we met alle partijen afgesproken”. Van Dijk verwacht dat het festival hervat kan worden: “Het is een tijdelijke stop. Dus we hopen zo te kunnen melden dat we verder door kunnen, maar we moeten eerst afwachten wat er gaat gebeuren”. De exacte tijd weet Van Dijk nog niet: “We denken einde middag, begin avond, want de verwachtingen voor de avond zijn heel goed”.

“Erg jammer, maar dan gaan we maar thuis een biertje drinken”, aldus een bezoeker van het festival. Volgens verslaggever Sientje van Schie waren er wel een paar mensen geïrriteerd, maar begreep het merendeel van de bezoekers het wel. Een deel van de festivalgangers is bij de Drafbaan gebleven in afwachting dat de hekken weer open gaan. “Tegen ons werd gezegd dat we maar even de stad in moesten gaan en later terug moesten komen”, aldus Van Schie.

Later meer