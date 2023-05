Der Aa-theater klaar voor zesde editie Grunneger Laidjesfestival: “Het wordt heel mooi”

In de zaal zijn de voorbereidingen in volle gang. Foto: Tineke Rouw-Oosterhuis

In het Der Aa-theater wordt zaterdagmiddag druk gewerkt aan de voorbereidingen van de zesde editie van het Grunner Laidjesfestival. Volgens de organisatie belooft het een mooie avond te worden.

“We zijn op dit moment alles aan het fine-tunen“, vertelt Tineke Rouw-Oosterhuis. “De zaal is al heel mooi aangekleed, de podiumtechniek is opgebouwd, en we zijn druk aan het oefenen met licht en geluid. We zijn bezig met de puntjes op de ‘i’.” Op het podium zullen zaterdagavond verschillende acts zich presenteren. Zij brengen liedjes ten gehore in het Groningse dialect.

“Beslagen ten ijs komen”

“De voorbereiding is heel goed gegaan. Na de aanmelding zijn we een traject gestart zodat alle deelnemers vanavond beslagen ten ijs komen. Zo hebben we vorige maand workshops aangeboden. Je kunt het een klein beetje vergelijken met een generale repetitie. De deelnemers lieten hun liedjes horen, waarbij er ondertussen experts in de zaal aanwezig waren om aanwijzingen te geven. Deze workshops waren niet verplicht, maar degenen die er aan mee wilden doen, die mochten dat.”

“Ik ben onder de indruk van de kwaliteit”

Vrijdagavond vond de daadwerkelijke generale repetitie plaats. “We organiseren dit nu voor de zesde keer, en iedere keer denk je, wat is er toch ongelofelijk veel talent in onze provincie. Soms denk je, ooit raakt het misschien een keer op. Maar bij elke editie staan er weer nieuwe mensen op die een poging willen wagen. En eerlijk gezegd ben ik onder de indruk van de kwaliteit. We gaan vanavond echt leuke dingen horen.”

Kaartjes

Publiek is zaterdagavond welkom. “Er zijn nog een aantal kaartjes beschikbaar. Eigenlijk is de voorverkoop heel goed gegaan, maar de mensen die hier vanavond nog bij willen zijn, die hebben nog een kans. Op deze website kunnen ze tickets bestellen.” Het publiek kan gaan kijken naar negen verschillende acts. Op het podium zullen Remco Rodgers, Raiger, Jaap van der Molen en Rianne Pijper, Skodiacs, Marthijs Veldthuis, Hister, Henk Wilpshaar en Moondance Blues Band te horen en te zien zijn.

De avond begint om 20.00 uur.