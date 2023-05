Dennis van der Ree houdt slecht gevoel over: “Er is veel gebeurd dit jaar, ik kan er een boek over schrijven”

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

Het Eredivisie-seizoen voor FC Groningen zit er op. Trainer Dennis van der Ree houdt er een slecht gevoel aan over. Een seizoen waar hij volgens eigen zeggen een boek over kan schrijven.

“De wedstrijd vanmiddag tegen Sparta was een hele vervelende wedstrijd”, vertelt Van der Ree. “Dat het seizoen ook zo geëindigd is, daar hou ik een slecht gevoel aan over. En wat het zo zwaar maakt. Je degradeert, en het seizoen gaat als een nachtkaart uit. Met een rode kaart, ja, heel erg. En dat je dan ook nog achttiende wordt, dat maakt het niet beter.”

Dennis van der Ree: “Ik had het gevoel dat we er nog een wedstrijd van konden maken”

De trainer merkte afgelopen week op de trainingen al dat de koek op was. “Van de spelers hoor ik dat ze blij zijn dat het afgelopen is. Dat merk je op de trainingen, dat de emoties de overhand hebben. En toch had ik het gevoel dat we er vandaag nog een wedstrijd van konden maken. Maar ja, dan krijg je een rode kaart, en dan weet je gewoon dat het klaar is.” In de Euroborg vond zondagmiddag een afsluiting plaats. “Ik heb zojuist al afscheid genomen van de spelers. Mijn vriendin is vanochtend naar het ziekenhuis gebracht om daar geopereerd te worden. Dus de kans is aanwezig dat ik daar straks naar toe ga, en niet aanwezig ben bij de afsluiting.”

Over wat de trainer in de toekomst gaat doen: “Ik weet het nog niet. Er spelen wel wat dingen, maar momenteel staat mijn hoofd daar niet naar.”

Luister naar Dennis van der Ree in gesprek met verslaggever Daniël Theelen:

Tomáš Suslov: “Moeilijk om focus te houden”

Tomáš Suslov was blij dat er zondag geen publiek bij de wedstrijd aanwezig was. “Normaal hou ik er van om voor het publiek te spelen. Maar wat we vanmiddag hebben laten zien, het was beter dat ze er niet bij waren. De supporters verdienen dit niet, en de club ook niet.” Dat de FC in twee wedstrijden elf goals om de oren krijgt wijt Suslov aan motivatie: “De motivatie is op dit moment niet groot. En dat is geen excuus. We moeten veel meer vechtlust laten zien. Het was moeilijk om focus te houden.”

“Ik hou van deze club”

Of Suslov bij de FC blijft: “Om heel eerlijk te zijn, ik speel geen voetbal op een lager niveau. Daarmee zeg ik niet dat ik vertrek, want ik hou van deze club. En ik wil voor deze club vechten. De komende periode ga ik in gesprek met Wouter Gudde, en ik ga rust nemen. Rust nemen om ruimte te krijgen in mijn hoofd. Die pauze heb ik echt nodig.”

Luister naar Tomáš Suslov in gesprek met verslaggever Daniël Theelen:

Ricardo Pepi: “Er zijn mij in Groningen mooie kansen geboden”

Ricardo Pepi is ook blij dat het seizoen over is. “Ik ben erg teleurgesteld dat het op deze manier geëindigd is. De komende tijd zullen we moeten analyseren=n en reflecteren wat er binnen de club verkeerd is gegaan, en wat ik zelf fout heb gedaan.” Pepi heeft geen spijt dat hij naar Groningen is gekomen. Hij houdt er van om hard te werken, en kijkt ook terug op een flink aantal mooie doelpunten. “Er zijn mij in Groningen mooie kansen geboden.”

“Gesprekken over toekomst moeten nog plaats gaan vinden”

Waar Pepi volgend jaar gaat spelen is nog onbekend: “De Eredivisie vind ik een mooie competitie, dus ik zie mezelf wel langer in Nederland blijven. Maar waar ik ga spelen, dat weet alleen mijn zaakwaarnemer. Die bemoeit zich daar mee.” Op de vraag of PSV en Feyenoord mogen bellen: “Deze clubs zijn in mij geïnteresseerd, maar ik ben daar nog niet mee bezig geweest. Mijn focus lag op het beëindigen van het seizoen. En de gesprekken zullen de komende tijd plaats gaan vinden.”

Luister naar Ricardo Pepi in gesprek met verslaggever Daniël Theelen: