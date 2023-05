De Dag van de Schildpad: ‘In het Noorderplantsoen leven er ongeveer twintig’

Het is vandaag de ‘Dag van de Schildpad’. Ook al komen schildpadden in Nederland niet in het wild voor, toch leeft er een populatie in het Noorderplantsoen. De inmiddels verboden roodwangschildpad.

‘Het is te koud ben ik bang!’, zegt Willen-Jan Kuiper, mede-eigenaar van de tropische vissenwinkel Frits Kuiper, terwijl we door het Noorderplantsoen wandelen. ‘Er zitten hier ongeveer tussen de twintig à vijfentwintig stuks.’ Het gaat vermoedelijk om de roodwangschildpad. Deze schildpad is sinds 1997 verboden voor de handel, waardoor de reptielen waarschijnlijk zijn gedumpt in de vijvers van het Noorderplantsoen. Sinds 2016 is het verboden om deze schildpadden als huisdier te houden. ‘De schildpadden die hier zitten zijn vermoedelijk uit 1997 of ouder’. Twaalf jaar geleden heeft OOGTV al een reportage over deze schildpadden gemaakt.

Verkeerd klimaat

‘Voor de schildpadden is het in Nederland te koud om zelf voort te planten. Er zijn wel eens eieren gevonden, maar door te lage temperatuur komen deze niet uit’, zegt Kuiper. ‘Als de temperatuur onder de 10 graden komt, gaan ze de grond in, het zijn moerasschildpadden. In het modder van een vijver kunnen ze dan heerlijk vertoeven. Daarom zien we ze ook niet vandaag, het is te koud’. De schildpadden in het Noorderplantsoen laten zich pas bij 20 graden zien. De reptielen warmen zich dan op, terwijl ze liggen op een loopplank bedoeld voor eenden. ‘De zon schijnt op de poten en de poten hebben de dunste huid. Hier lopen de bloedvaten doorheen’. Doordat de zon op de bloedvaten schijnt, warmen de schildpadden sneller op.

Speciale dag

Op 23 mei is het in Nederland officieel de ‘Dag van de Schildpad’. Volgens Kuiper verdienen de reptielen deze speciale dag zeker: ‘De schildpad is echt een enorm leuk dier. Hij is enorm actief, je kan ook echt interactie hebben met de schildpad. Ze weten precies wanneer ze voedsel krijgen en dan zie je ook onderling in de groep wie de baas is. Het is natuurlijk niet voor niets dat er een hele serie over ze gemaakt is. The Ninja Turtles’.