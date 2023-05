D66 wil ook verbod op TikTok op gemeentelijke telefoons

Als het aan de raadsfractie van D66 ligt, gaat ook de gemeente Groningen het gebruik van TikTok op gemeentelijke apparaten verbieden.

Het kabinet, de gemeente Amsterdam en de Provincie Groningen hebben al een dergelijk verbod ingesteld. D66 is benieuwd of ook het Groningse gemeentebestuur bereid is om het voorbeeld te volgen van andere overheden om apps zoals TikTok op gemeentelijke apparaten niet meer toe te staan.

Verschillende instanties, waaronder de AIVD, uiten al langere tijd hun zorgen over de digitale veiligheid in combinatie met spionagegevoelige tech-platforms zoals TikTok. TikTok is een van de apps die onder beheer staat van de Chinese staat.l Het land wordt beticht van spionage en het verspreiden van nepinformatie met offensieve cyberprogramma’s.