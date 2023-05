CU-Kamerleden brengen bezoek aan aardbevingsgebied: “Gesprekken waren erg waardevol”

Tweede Kamerlid Don Ceder in gesprek met bewoners. Foto: ChristenUnie

Vrijwel de volledige fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer heeft maandag een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied. Het bezoek werd afgesloten in Ten Boer.

“Het idee voor het bezoek is twee maanden geleden ontstaan”, vertelt Statenlid Margriet Donker van de ChristenUnie. “Kamerlid Nico Drost had toen net de gaswinningsportefeuille overgenomen. Hij was in Loppersum geweest, en het was hem duidelijk geworden dat het goed zou zijn als de gehele fractie de verhalen zou horen. In Den Haag krijgt men zeker de ontwikkelingen en de problemen mee. Maar iets lezen, of iets zien op televisie, dat maakt het toch altijd wat abstract. Je moet het zelf zien, je moet het zelf ervaren. En dat is wat de Kamerleden vandaag gedaan hebben. Niet voor het eerst trouwens. Verschillende Kamerleden van de ChristenUnie zijn eerder op bezoek geweest in het gebied.”

Rondleiding

De Kamerleden hebben maandag met veel mensen gesproken. “Er is veel informatie opgehaald. Het bezoek eindigde in Ten Boer. Daar heeft men gesproken met bewoners van de Ommelanderstraat. Specifiek ging het in die straat uiteraard over de problematiek met de ongelijkheid. De Kamerleden zijn rondgeleid, en daarbij waren ook wethouder mevrouw Jongman en fractievoorzitter Peter Rebergen aanwezig. Daarna is men naar het dorpshuis gegaan.”

“Luisteren is belangrijk”

In het dorpshuis konden bewoners met de Kamerleden in gesprek. “Er waren tafeltjes neergezet met bij elk tafeltje één of twee Kamerleden. Er zijn hele waardevolle gesprekken gevoerd. Er is geluisterd, de mensen konden hun verhaal vertellen. En natuurlijk is er ook een andere kant. Want weer komen mensen uit de Kamer luisteren. Waarbij bewoners nu ook wel eens daden willen zien, oplossingen. Maar het luisteren is wel belangrijk. Het was ook één van de aanbevelingen in het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie. En door alle informatie die vandaag verzameld is, kun je straks in Den Haag beter het debat voeren over dit onderwerp. De ChristenUnie wil goed beslagen ten ijs komen bij dit debat.”

Onlangs heeft het kabinet een reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Eind mei gaat de Tweede Kamer hierover met staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw in debat.