Crowdfund-actie voor Silven

Iedereen die wel eens zwemt in zwembad Scharlakenhof kent Silven vast wel. De tienjarige jongen, die altijd een brede glimlach op zijn gezicht heeft, is meervoudig gehandicapt. Omdat zijn moeder moeite heeft om hem het water in en uit te tillen is er een crowdfund-actie gestart, zodat er binnenkort een tillift kan worden aangeschaft.

”Ik ben vaak bang dat ik uitglij als ik hem het water in til,” vertelt Janne, Zwat de moeder van Silven. Daarom is de tillift hoog nodig. Doordat zijn moeder hem elke keer het water in en uit moet tillen heeft zij al verschillende lichamelijke klachten. Het tillen van Silven is voor haar namelijk inmiddels te zwaar.

De tillift kost in totaal 12.500 euro. Omdat het zwembad een stichting is kunnen zij deze lift niet zelf aanschaffen omdat het te duur is. Met de crowdfund-actie willen ze in totaal 8.750 euro ophalen, de rest van het bedrag krijgen ze via subsidie.

Meer informatie over de crowdfund-actie vind je op deze pagina.