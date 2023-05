‘Constructiemankement liet aluminium strips naar beneden vallen tijdens discoshow in Martiniplaza’

Foto: 112groningen.nl

Een constructiemanco was twee weken terug de oorzaak van het naar beneden vallen van twee aluminium strips in MartiniPlaza, tijdens het evenement ‘Back to the Disco’. Volgens de evemententenlocatie blijkt dat uit onafhankelijk onderzoek door een ingenieursbureau.

MartiniPlaza werd op de zaterdagavond van 13 mei twee keer ontruimd, nadat er alumium strips van tachtig centimeter lente naar beneden kwamen vanuit het ventilatiesysteem. Daarbij raakte niemand gewond, maar MartiniPlaza besloot wel om het evenement direct te staken.

Een onafhankelijk bureau heeft de afgelopen week onderzoek gedaan naar de oorzaak van het voorval. Die ligt volgens MartiniPlaza in zogenaamde ‘schuifstrippen’ van een aantal nieuw geïnstalleerde luchtbehandelingskanalen. Die waren goed gemonteerd, maar bevatten wel speling. In combinatie met de grote luchtstroom en resonantie begonnen de strips te schuiven en voelen vervolgens naar beneden.

Inmiddels zijn alle schuifstrippen aan het systeem voorzien van een extra bevestiging.

Volgens MartiniPlaza zijn de bezoekers van ‘Back to the Disco’ geïnformeerd door de organisatie over het onderzoek en krijgen ze van de festivalorganisatie een ‘passende compensatie. Bezoekers kunnen hun geld terugkrijgen voor de gekochte kaartjes, of ze kunnen ze gebruiken voor de volgende editie. Die vindt plaats op 3 februari 2024.