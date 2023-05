CDA wil lasten van betaald parkeren voor ondernemers verlichten: “Geen melkkoe”

Foto: Joris van Tweel

De lasten van betaald parkeren voor kleine ondernemers moeten verlicht worden. Dat vindt de fractie van het CDA. Komende woensdag dient de partij een voorstel in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De uitbreiding van het betaald parkeren heeft de bedrijfskosten voor veel Groningse ondernemers stevig verhoogd. Dezelfde ondernemers hebben door coronaschulden, personeelstekorten en stijgende energiekosten te maken met forse uitdagingen. ““In Groningen betalen ondernemers per werknemer voor een jaarlijkse parkeervergunning”, vertelt raadslid Etkin Armut van het CDA. “De eerste vergunning kost 120 euro, elke volgende vergunning kost ruim 500 euro. Wij vinden dat we die kosten moeten verlagen naar het niveau van de eerste vergunning. Kleine ondernemers zouden geen melkkoe mogen zijn.”

Afgelopen week liet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer tijdens een vergadering van de gemeenteraad nog weten dat een parkeervergunning van 529 euro voor ondernemers voor hen betaalbaar is. Het CDA roept het gemeentebestuur op om voor 2024 met een voorstel te komen waarin de kosten voor de tweede en volgende vergunning worden verlaagd naar het huidige bedrag voor de eerste bedrijvenvergunning. “Kleine ondernemers zijn van groot belang voor de leefbaarheid in onze wijken en dorpen. We kunnen van een bakker in Selwerd of een bloemenwinkel in Corpus den Hoorn niet verwachten dat zij ruim 500 euro per vergunning kunnen ophoesten.”

Het voorstel van het CDA wordt op voorhand gesteund voor de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en de PVV.