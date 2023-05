Canadese bevrijders van Groningen geëerd in het Bevrijdingsbos

De bevrijding van de stad Groningen wordt op deze vrijdag gevierd in het Bevrijdingsbos. De Duitsers werden verdreven door Canadese soldaten.

Groningen werd op 16 april 1945 bevrijd door de Canadezen. Om het 50-jarige jubileum van de bevrijding te vieren is in 1995 het Bevrijdingsbos geplant.

Het bestaat uit 30.000 esdoorns, het nationale symbool van Canada. Elk jaar wordt er in het bos stilgestaan bij de bevrijding. Het bos ligt aan de Noordijkerweg.

Organisator van de viering John van der Woude zegt dat de oorlog in Oekraïne extra doet beseffen hoe dankbaar we mogen zijn voor de vrijheid waarin we leven.