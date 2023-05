Buurtbewoners helemaal klaar met geluidsoverlast Noorderplantsoen: “Ik ga een Mosquito ophangen”

Foto: Chris Bakker

Bewoners aan de Oranjesingel zijn helemaal klaar met de geluidsoverlast die steeds vaker in hun woningen doordringt. “Tegenwoordig is er elke avond wel een feestje.”

De geluidsoverlast komt vanuit het Noorderplantsoen. “Vanavond rond 20.00 uur is er een groepje gaan zitten die een geluidsbox van een meter bij zich hebben”, vertelt een bewoner verhit. “Het is nu na 22.00 uur en uit dat ding komt zoveel herrie, dat we aan slapen niet hoeven te denken. En dan kun je een melding maken bij de gemeente of de politie. Maar die komen na anderhalf uur pas een keertje kijken.”

“Als student mag je maar alles?”

De bewoners aan de Oranjesingel staan niet alleen. “Ik sprak onlangs met de mensen van de wijkvereniging in de Plantsoenbuurt. Daar speelt het probleem ook. Zij zijn onlangs rond 01.00 uur ’s nachts naar een groepje gegaan of het ook wat stiller kon. Ze kregen een grote mond terug. Met de mededeling dat ze studenten zijn, en dat ze een feestje aan het vieren waren. Dus dat betekent dat je als student maar alles mag?”

Mosquito ophangen

Onlangs nam de gemeente Groningen extra maatregelen om de overlast in het Noorderplantsoen tegen te gaan. Sinds de zomer van 2021 bestaat er al een alcoholverbod na 22.00 uur en moet het in de nachtelijke uren stil zijn. Maar ondanks al die maatregelen blijkt de overlast nog altijd groot te zijn. “Als je een feestje wilt vieren, doe dat in een club, of ga met een koptelefoon op je hoofd in je woonkamer zitten. Als buurtbewoners overwegen we om Mosquito’s aan te schaffen. Dit zijn apparaten die tonen uitzenden van een hoge frequentie die alleen jongeren tot ongeveer 25 jaar oud kunnen horen. Wij zijn er echt helemaal klaar mee.”