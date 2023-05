Burgemeester: “Geen supporters welkom bij laatste wedstrijden FC Groningen”

Foto: Jorrit Tempels

Bij de laatste twee wedstrijden die FC Groningen speelt in de Eredivisie is geen FC-publiek welkom. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) woensdagmiddag bekendgemaakt. In Arnhem zijn geen uit-supporters welkom, bij de laatste wedstrijd in de Euroborg zijn helemaal geen supporters welkom.

De burgemeester reageerde op vragen van de fracties van het CDA, GroenLinks en PvdA. Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “De beelden van huilende kinderen afgelopen zondag in de Euroborg spoken nog door mijn hoofd. Hoe een klein groepje hooligans het verpest voor de meerderheid. Duidelijk is ook dat de normale supporters er helemaal klaar mee zijn. We hebben het niet meer over incidenten, maar over een structureel en maatschappelijk probleem. Nu de FC degradeert komt dit nog eens extra naar boven. Hooligans die de samenleving ondermijnen, en goedwillende supporters die niet veilig naar het stadion kunnen. Wij willen graag weten wat het gemeentebestuur hier tegen gaat doen.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Het zijn hooligans”

Burgemeester Koen Schuiling is helder in zijn antwoord: “Als gemeentebestuur houden wij ons graag op met de 97% die echt supporter is van de FC. Degenen die de afgelopen periode verantwoordelijk zijn voor dat wat heeft plaatsgevonden hebben geen recht op de titel supporter. Het zijn hooligans. Het heeft niets te maken met goedwillende mensen. En als gemeentebestuur sluiten wij ons ook aan bij de verzuchtende woorden van De Haan. Mensen die naar het stadion gaan om een leuke pot voetbal te zien. Kinderen die vrolijk uitgedost zijn. Kinderen die voor de helft in FC Groningen-kleuren waren gestoken, en voor de andere helft in het rood-wit van Ajax. We hebben allemaal gezien hoe het afgelopen zondag is afgelopen.”

“Er is sprake van intimiderend en bedreigend gedrag tegen medewerkers en politie”

Volgens de burgemeester is sinds afgelopen herfst duidelijk dat er grote problemen zijn. “In de aanloop naar het seizoen zijn afspraken gemaakt over wat te doen bij wanordelijkheden. Sinds afgelopen najaar zijn de gesprekken tussen de lokale driehoek en de FC geïntensiveerd. De problemen met de harde kern werden steeds duidelijker, waarbij sprake is van intimiderend en bedreigend gedrag tegen medewerkers en politie. De verstoring vindt plaats door een grote groep die onderdeel is van de harde kern. Er zijn maatregelen genomen om wedstrijden veilig te laten verlopen. Fouillering bijvoorbeeld of het nemen van maatregelen tegen gezichtsbedekkende kleding. Maar het aantal incidenten is niet afgenomen.”

“Geen supporters meer welkom”

“Ook hebben we de persoonsgerichte aanpak geïntensiveerd. We zijn de harde kern in beeld aan het brengen. Maar dit kost tijd. Door de coronacrisis is de samenstelling van deze groep veranderd. De incidenten die er zijn geweest hebben geleid tot stadion- en gebiedsverboden. Alle extra stappen hebben niet geleid tot het voorkomen van nieuwe incidenten, en hebben ook niet geleid tot een veilige organisatie. Daarom zijn we in gesprek gegaan met FC Groningen. De uitkomst is dat er geen FC-supporters welkom zijn bij de laatste twee resterende wedstrijden. Komend weekend is er geen FC-publiek welkom bij de wedstrijd tegen Vitesse, en de laatste wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld.”

“Onafhankelijk onderzoek”

“Maar we kijken ook naar de lange termijn. Er wordt een onafhankelijk onderzoek gestart hoe we de veiligheid terug kunnen brengen. We zullen snel aan de slag gaan met externe partijen om dit voor elkaar te krijgen.”

Jalt de Haan (CDA): “Wat is er gebeurd met de mensen die de rookbommen op het veld gooiden?”

De Haan van het CDA: “Ik vind dit heel pijnlijk, dat deze groep het verpest voor de rest en dat het niet lukt om dit probleem te tackelen. Ik zou wel graag willen weten wat er tot nu toe is gebeurd met de groep die zich zondag onder het doek bevond en rookbommen op het veld gooide. Kan de burgemeester daar iets meer over vertellen.” Schuiling: “Een groep is verantwoordelijk voor de gebeurtenissen. We zijn nu aan het kijken wat we uit de camerabeelden kunnen halen. Dit onderzoek is nog niet afgerond.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Ophangen van netten een optie?”

Raadslid Maria Martinez-Doubiani: “Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is in hoeverre stadionverboden werken. Want het lijkt erop dat mensen toch wel het stadion binnen kunnen komen. En het ondermijnend karakter: is wat we nu aan het doen zijn voldoende, of is er toch meer nodig?” Dennis Ram van de PVV: “De geluiden die wij horen, is dat er sprake is van veel drugsgebruik binnen de harde kern. Wordt dat ook meegenomen in het onderzoek?” Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “De afgelopen dagen is er gesproken over het ophangen van netten in de Euroborg. Is dat een optie?”

Burgemeester Koen Schuiling: “Er is een probleem bij de FC”

Schuiling: “Vandaag zijn er gesprekken geweest met de FC. Afgesproken is dat er een volstrekt onafhankelijk onderzoek plaats gaat vinden. U doelt allen in uw vragen ook op een artikel in het Dagblad van het Noorden. De geluiden in dit artikel zijn bij ons bekend, alsmede het drank- en drugsgebruik. Bij het onderzoek zal gekeken worden naar de werking van stadionverboden. Net zoals het inrichten van een andere manier van de meldplicht voor mensen die zo’n verbod hebben. Er is een probleem bij de FC. We moeten tot een oplossing zien te komen. We moeten enerzijds de organisatie van de FC weerbaarder maken tegen dit soort ingrepen. En anderzijds moeten we na gaan denken over fysieke ingrepen. Over het plaatsen van poortjes bijvoorbeeld en het ophangen van extra camera’s. Ook het ophangen van netten zal onderdeel zijn van het onderzoek dat we uit gaan voeren.”

Reactie FC Groningen:

FC Groningen voelt de sterke behoefte een gebaar te maken richting haar trouwe supporters en sponsors. Daarom biedt de club supporters de mogelijkheid 3/17 deel van de seizoenkaart en/of het volledige bedrag van een los gekocht ticket voor de thuiswedstrijden tegen N.E.C., Ajax en Sparta vergoed te krijgen. Supporters die komend weekend het uitduel met Vitesse zouden bezoeken, krijgen hun geld terug voor de aangeschafte kaart.

.

Supporters die een tegemoetkoming van de club claimen, kunnen vanaf maandag 22 mei om 13.00 uur een formulier invullen. FC Groningen vraagt supporters dit te doen voor dinsdag 30 mei.