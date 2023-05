Burgemeester: “Camera’s ophangen niet het summum, de discussie moet breder worden gevoerd”

De veiligheid in de binnenstad wordt niet vergroot als er overal camera’s worden opgehangen. Volgens burgemeester Koen Schuiling (VVD) is het belangrijk om veel breder te gaan kijken.

Schuiling reageerde daarmee op vragen van de VVD en Stadspartij 100% voor Groningen. Deze partijen vinden dat het cameratoezicht verder moet worden uitgebreid. Aanleiding is de steekpartij die zondagavond plaatsvond in de Oude Boteringestraat waarbij een 27-jarige man gewond raakte. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Het cameratoezicht kan helpen en werkt preventief. Als er wat gebeurt dan kan de politie snel aanwezig zijn en wordt de pakkans vergroot. Je vergroot de veiligheid.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Volgens onze informatie gebeuren er te vaak incidenten in het uitgaansgebied. Verschillende instanties hebben aangegeven dat er teveel blinde vlekken zijn, dat met camera’s niet overal gekeken kan worden.”

Burgemeester Schuiling: “Je ziet een gedrag waardoor je tijdig in kunt grijpen”

Burgemeester Schuiling is helder: “Ik kies voor een genuanceerde benadering. Wat ik namelijk wil benadrukken is dat camera’s in een reeks van maatregelen past. En ja, camera’s helpen. Bijvoorbeeld aan de preventieve kant. Je ziet op de schermen een bepaald gedrag waardoor je tijdig kunt ingrijpen. Je kunt ook sturen waardoor escalatie voorkomen kan worden. Maar ook aan de kant van de opsporing is het een probaat middel. Bijvoorbeeld in het gebied De Gele Loper. Op basis van camerabeelden hebben we gebiedsverboden op kunnen leggen.”

“Je moet verder kijken, ook naar de inrichting van een gebied”

De burgemeester vertelt verder: “Maar cameratoezicht is tegelijkertijd ook een ingrijpende maatregel. Het grijpt in op je privacy. En het staat niet op zichzelf. Om problemen aan te pakken moet je ook kijken naar de ruimtelijke inrichting. We hebben nu cameratoezicht bij De Gele Loper. Maar daarmee is het niet klaar, we hebben nog veel meer te doen. Je moet naar het gebied kijken, naar de inrichting. Maar je moet ook naar de mensen kijken. Je moet je afvragen bij de mensen die je herkent, of zij in het juiste zorgtraject zitten. Of moet je andere maatregelen nemen om gedragsherhaling te voorkomen. Dus ik wil benadrukken dat het heel belangrijk is, dat we ons niet opsluiten in een cameraverhaal. Camera’s kunnen onderdeel zijn van een breder pakket om het uitgaansleven veilig te laten verlopen.”

“Groningen kent een vrij unieke situatie”

“Later dit jaar gaan we hier nog uitgebreid over praten. Mijn oproep is ook dat niemand het kleed van de hogepriester gaat aantrekken. Je blind staren op camera’s, waarbij je alles of niets verwacht van camera’s, is te kortzichtig. Het moet bekeken worden als een instrument waar iets mee bereikt kan worden. Bij deze vergadering, die waarschijnlijk in september plaats gaat vinden, wil ik ook externe partijen uitnodigen om de discussie los te trekken. En we moeten ons realiseren dat Groningen een vrij unieke situatie kent. Voor elke camera die we op willen hangen, moet een brede discussie gevoerd worden. Dat helpt niet altijd. Soms wil je juist snel kunnen handelen. Groningen neemt daarmee ook een andere positie in dan andere grote steden die eveneens een levendig uitgaanscircuit hebben.”

“Uitgaansgedrag is veranderd”

Jacobs-Setz: “Ik wil het duidelijk gezegd hebben. Als fractie zijn we niet perse voor meer camera’s. Wel ben ik benieuwd of het huidige cameratoezicht nog aansluit bij de manier waarop er in Groningen wordt uitgegaan.” Schuiling: “Dit is een terechte constatering. Het uitgaansgedrag is veranderd. Uitgaan voor de coronacrisis was wezenlijk anders dan hoe er nu wordt uitgegaan. Dit is een aspect dat meegenomen zou moeten worden naar de vergadering in september. Wat gebeurt er nu precies tijdens het uitgaan? En waar?”