Burgemeester benadrukt waarde van lokale media bij jubileumfeest GIC

Burgemeester Koen Schuiling

Lokale media zijn onmisbaar. Dat zegt burgemeester Koen Schuiling (VVD). Schuiling liet de woorden optekenen bij het jubileumfeest van de Groninger Internet Courant, GIC.

De GIC bestond vorig jaar 25 jaar. In het kader daarvan is er een gloednieuwe website ontwikkeld. De nieuwe site biedt opties om de mogelijkheden rond podcasts en video’s optimaal te benutten. De GIC, een uitgave van Persbureau Tammeling, werd in 1997 opgericht. De website is daarmee de oudste online nieuwsvoorziening van Groningen, en één van de oudste in het land.

Schuiling kwam dinsdag naar de redactie om de website feestelijk te onthullen. Daarbij liet de burgemeester optekenen dat lokale media er toe doen. “Lokale media zijn onmisbaar: ze informeren ons over wat er speelt, hoe bestuur en politiek functioneren, en ze verbinden mensen met elkaar. We mogen dus blij zijn dat ze er zijn. Toch hebben de lokale media het zwaar: er is weinig geld, er zijn weinig lezers en er is veel online concurrentie. Bovendien wijken adverteerders uit naar sites zoals Google en Facebook. Journalisten die hun hart en ziel in hun werk steken, moeten dat vaak noodgedwongen doen als freelancer. Als ze bovendien proberen om de waarheid boven tafel te halen, kunnen ze te maken krijgen met bedreigingen, of nog erger.”

“Het gaat dus niet vanzelf. En toch denk ik dat we in Groningen trots mogen zijn op hoe de verschillende lokale journalisten hun werk doen, of dat nu is voor de krant, voor een site of op radio en tv. Ze leveren werk van hoge kwaliteit en bereiken veel mensen in de stad en daarbuiten. Dat geldt zeker ook voor de Groninger Internet Courant.”