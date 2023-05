Foto 112groningen.nl

De brandweer moest donderdagmiddag in actie komen om een gaslek te herstellen in een woning aan de Sloep in Lewenborg.

Het ging om een los zittende schroef van een CV ketel waardoor er gas lekte. Aan het begin van de middag kwam er een melding van het gaslek.

De brandweer heeft de deuren van twee woningen moeten forceren om binnen te komen. De deuren worden vervangen door een timmerman. De politie blijft tot die tijd aanwezig bij de flats.