Brandweer rukt uit naar Westerkade na alarm in koelcel van supermarkt

Foto: 112 Groningen

De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt naar de Westerkade, nadat in de koelcel van supermarkt Albert Heijn in de winkelstraat een alarm afging.

De bedrijfsleider van de vestiging alarmeerde de hulpdiensten, nadat er een alarm afging in de koelcel van de supermarkt. Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse.

Brandweerlieden hebben onderzoek gedaan in en rond de koelcel naar mogelijke oorzaken voor het alarm. De winkel werd daarvoor niet ontruimd. Wat de oorzaak is geweest voor het alarm is niet bekend.

Dergelijke alarminstallaties zijn meestal aanwezig in ruimtes waar veel koolzuurhoudende dranken of koolzuurcilinders (voor bijvoorbeeld tapinstallaties) zijn opgeslagen.