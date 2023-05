Brand in UMCG snel onder controle

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In het UMCG heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.40 uur binnen. “Als het gaat om het ziekenhuis dan nemen we altijd het zekere voor het onzekere”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Daarom sturen we direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie. In het ziekenhuis bleek brand te woeden op de vierde verdieping. Op die verdieping vinden werkzaamheden plaats, en daarbij is er iets mis gegaan, waardoor er brand ontstond.”

Mol: “Toen wij arriveerden was de brand eigenlijk al onder controle. Aanwezige medewerkers hadden zelf al een bluspoging gedaan. Wij hebben de brand afgeblust. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de rookontwikkeling. Tot hoe ver reikt de rook? Is er overlast? Dat bleek allemaal erg mee te vallen.” Volgens de woordvoerder hoefde er niemand geëvacueerd te worden: “Omdat er werkzaamheden plaats vinden is de verdieping op dit moment niet in gebruik voor de behandeling van patiënten.” Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is onbekend.