Brailleweg tot zaterdagochtend volledig dicht, maar daarna weer open in beide richtingen

Het tijdelijke om-en-om systeem op de Brailleweg - Foto via Groningen Bereikbaar

De Brailleweg gaat zaterdagochtend weer volledig open voor alle autoverkeer. Dat kan, omdat ook de Muntingbrug zaterdag weer open kan voor fietsverkeer. Om de Brailleweg weer te openen voor verkeer in beide richtingen, is de weg in de nacht van vrijdag op zaterdag afgesloten.

Vanaf zaterdagochtend kan het autoverkeer weer direct vanaf de binnenstad en het station naar de A28 of De Wijert rijden. Deze weg was sinds maart tijdelijk in één richting afgesloten voor auto’s en ingericht als fietspad. Dat was nodig, omdat de Muntingbrug langer afgesloten bleef dan gepland. Zo konden fietsers alsnog van fietsvallei naar de Parkbrug.

Na ruim twee jaar afsluiting kan de Muntingbrug zaterdagochtend eindelijk weer open voor fietsers. Dat betekent dat het fietspad op de Brailleweg niet meer nodig is. De inrichting voor dit fietspad wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag afgebroken en de oude situatie voor tweerichtingsverkeer wordt hersteld. Daarvoor wordt de Brailleweg in de nacht van vrijdag op zaterdag helemaal afgesloten. Zaterdagochtend om 06.00 uur gaat de Brailleweg weer open.