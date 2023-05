Brailleweg in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig afgesloten

Foto: Rieks Oijnhausen

De Brailleweg is vrijdagavond vanaf 22.00 uur tot zaterdagochtend 06.00 uur volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat laat Aanpak Ring Zuid weten.

Sinds maart was de weg in één richting afgesloten voor het autoverkeer. Eén van de twee rijbanen was tijdelijk ingericht als fietspad. Omdat komende zaterdag de Muntingbrug weer open gaat, is het fietspad niet meer nodig. Om de nieuwe situatie in te richten is de Brailleweg gedurende acht uren volledig afgesloten.

Vanaf zaterdag is de weg weer volledig open voor het autoverkeer. Weggebruikers kunnen dan weer direct vanaf de binnenstad en het Hoofdstation naar de A28 of De Wijert rijden.