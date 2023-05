Bouw flexwoningen op Zernike loopt mogelijk vertraging op vanwege uitspraak rechter

De bouw van flexwoningen op de Zernike Campus loopt mogelijk vertraging op. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag laten weten.

Onlangs heeft de rechter een uitspraak gedaan over de kruimelgevallen-regelingen. Wethouder Van Niejenhuis: “Als je een flexwoning bouwt dan was het voorheen zo dat het aantal procedures dat doorlopen moest worden, beperkt was. De rechter heeft daarvan nu gezegd dat ook voor flexwoningen zwaardere procedures gaan gelden omdat deze woningen een zwaar stempel drukken op steden. Als gemeente zijn we nu aan het uitzoeken wat de impact hiervan precies is, en wat de alternatieven zijn. Het kan betekenen dat flexwoningen minder snel gerealiseerd kunnen worden. Dit zou invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van kavel 7 op Zernike. Het tijdpad dat we hiervoor in gedachten hebben, kan kritieker worden.”

“Bezwaar en beroep”

Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Heeft u enig idee hoeveel vertraging Zernike op gaat lopen?” Van Niejenhuis: “Nee, en we weten überhaupt niet of het gaat gebeuren. Bij zwaardere procedures hebben omwonenden bijvoorbeeld de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. Bij kruimelgevallen waren deze mogelijkheden beperkt. Dus als er bezwaar wordt aangetekend, dan kan dit invloed hebben, waardoor de realisatie van de woningen voor volgend jaar zomer niet is afgerond.”

Procedure

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Wat is de mogelijke reden voor het strengenter beleid?” Van Niejenhuis: “Ik ben de beweegredenen van de rechter niet. Flexwoningen komen vaak voor in binnensteden. Daarvan is nu gezegd, omdat het zo vaak voor komt, dat je daar dan ook de procedures voor moet gaan doorlopen.” De wethouder belooft om de raad op de hoogte houden. Het is de bedoeling dat er op Zernike vierhonderd studentenwoningen gebouwd gaan worden.