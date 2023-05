Bonden en AH praten weer met elkaar; acties opgeschort

Lege schappen Albert Heijn - Foto Evert Janse

Het CNV en de FNV hebben een uitnodiging van Albert Heijn geaccepteerd om weer te komen praten over de cao voor distributiemedewerkers. De stakingen worden voorlopig opgeschort, de medewerkers gaan deze ochtend weer aan het werk.

Roel van Riezen van de CNV zegt dat de supermarktketen bereid is 10 procent loonsverhoging te betalen én alle voorgestelde verslechteringen van tafel te halen. ‘Dat is voor ons voldoende reden de mensen op te roepen donderdagochtend weer aan het werk te gaan.’ De CNV-bestuurder is opgelucht. ‘Staken is voor niemand leuk. Voor de werkgever niet, voor de klanten niet, maar voor de medewerkers zelf ook niet. Ze voelen zich er vaak niet prettig bij, maar beseffen ook hoe belangrijk het is voor zichzelf op te komen. Daarom ben ik blij dat dankzij hun inzet er nu eindelijk een opening in het conflict is. Dankzij de druk van alle stakers was Albert Heijn uiteindelijk bereid onze eisen om weer aan tafel te komen in te willigen, Ik verwacht dat we er wat de overige punten betreft straks snel uit zijn.’

Waarschijnlijk gaan de partijen maandag weer aan tafel. Het resultaat uit het overleg wordt wel eerst bij de leden teruggelegd. Pas als die akkoord zijn, kan er definitief een streep onder het conflict. De staking bij vijf distributiecentra in het land leidde tot lege schappen in de winkels. De directie verwacht dat de winkels weer snel bevoorraad worden en de lege schappen tot het verleden behoren.