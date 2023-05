Bijna veertig graven van Molukse KNIL-veteranen in gemeente Groningen krijgen speciale status

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De graven van 39 Molukse KNIL-militairen in de gemeente Groningen krijgen een speciale status. Dat betekent dat deze graven, waar eerste generatie KNIL-militairen en hun vrouwen hun laatste rustplaats hebben, in de toekomst niet worden geruimd.

De speciale status betekent dat de 39 graven die nu bekend zijn niet worden geruimd. Ook hoeven de families van de veteranen geen rechten meer te betalen voor de graven van deze eerste generatie KNIL-militairen. De gemeente neemt het onderhoud van de graven op zich. Familieleden die voor 2022 al grafrechten hebben betaald voor de graven, krijgen dit geld terug.

De speciale status wordt toegekend, na gesprekken tussen de gemeente en de Molukse gemeenschappen in Hoogkerk en De Wijert. Volgens het gemeentebestuur is de toekenning van de speciale status een gebaar van erkenning richting de Molukse

gemeenschap. “De wijze van ontvangst en opvang van zeventig jaar geleden is Nederland onwaardig geweest”, aldus het gemeentebestuur. “Daarnaast bleek na aankomst in Nederland van terugkeer geen sprake, hoewel dit wel was toegezegd. Een groot deel van de eerste generatie Molukse KNIL-veteranen is daardoor in Nederland begraven en niet, zoals gewenst, in hun land van herkomst.”

Volgens de gemeente geldt de speciale status tot nu toe voor 39 graven in Groningen. Als er nieuwe graven bijkomen van eerste generatie Molukse KNIL-militairen (en hun vrouwen), dan gaan ook deze graven vallen onder de speciale status. De gemeente erkent daarnaast dat mogelijk nog niet alle graven die in aanmerking komen bekend zijn.

Binnenkort volgt nog een bijeenkomst in kleine kring, met de vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap en in aanwezigheid van de burgemeester, waarin worden stilgestaan bij het besluit.