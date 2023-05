Bewonersclub schrikt van plannen voor openluchtbios in Stadspark; vrees voor zestig slapeloze zomeravonden

Foto: Stadspark Cinema

Vertegenwoordigers van Stadspark Natuurlijk! zijn geschrokken van de plannen die nu op tafel liggen voor de aanleg van een openluchtbioscoop op een voormalig basketbalveld (naast de Kinderboerderij) in het Stadspark.

De bewonersorganisatie uit haar vrees, naar aanleiding van een bewonersbijeenkomst van ruim een week geleden. Stadspark Natuurlijk is met name bang dat de bioscoop de zomeravonden waarop de bioscoop open wil (van half juni tot half september op de donderdag-, vrijdag, zaterdag- en zondagavond) voor slapeloze nachten gaat zorgen bij omwonenden.

Geluidsoverlast lijkt grootste struikelblok voor omwonenden

Ondernemer Ronald Breteler deed onderzoek naar de geluidsbelasting die de bioscoop zou opleveren voor de omgeving. Daarvoor werd een akoestisch adviesbureau ingeschakeld. Het resultaat: de belasting voor de omgeving ligt ver beneden de geluidsniveaus die bijvoorbeeld een concert op de Drafbaan zou veroorzaken. Volgens de ondernemer zouden, om op het niveau van een Drafbaan-concert te komen zo’n achtduizend openluchtbioscopen nodig zijn.

Maar voor Stadspark Natuurlijk! biedt dat geen soelaas. De bewonersorganisatie vindt dat het onderzoek alleen naar hoge tonen heeft gekeken en lage tonen achterwege heeft gelaten. Daarnaast vindt Stadspark Natuurlijk! het geen pas dat de ondernemer niet met koptelefoons voor de bezoekers wil werken als de geluidsnorm toch wordt overgeschreden.

Volgens Breteler klopt ook deze lezing niet, omdat door het permanente karakter van de bioscoop (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Drafbaan) beter omgegaan kan worden met de richting van het geluid.

Meer of minder groen in Stadspark door openluchtbios?

De bewonersclub is daarnaast bang dat zowel de aanleg als de exploitatie gaan zorgen voor afkalving van de natuur in het Stadspark. Naast lichtoverlast voor dieren en schade aan bermen en grasstroken door parkerende voertuigen is de bewonersorganisatie bang dat er bomen tegen de vlakte moeten om de permanente openluchtbioscoop te bouwen op de geplande plek.

Ondernemer Breteler weerlegt deze stelling en stelt zelfs dat er bomen en planten bij komen in een zeshonderd vierkante meter grote siertuin en een groendak van bijna honderd vierkante meter. Dit groen moet volgens Breteler, buiten de vertoningen op het grote doek, permanent voor het publiek toegankelijk worden.

Raad praat eind mei over bioscoopplannen

De groep omwonenden klampt zich voorlopig vast aan de raadsvergadering van 31 mei. Dan praat de gemeenteraad, op voordracht van Stadspark Natuurlijk!, over de aan te leggen bioscoop. Daar moet dan wel flink worden gediscussieerd over het plan, want het gemeentebestuur lijkt weinig beren op de weg te zien voor de aanleg van de bioscoop. Als de bioscoop er daadwerkelijk komt, draaien de eerste films volgend jaar zomer in het Stadspark.