Bewoners Woldwijk heten bewoners wisselwoningen Ten Boer welkom met pizza

Foto: Rob Stikvoort

Bewoners van Woldwijk hebben zaterdag de ouderen die in de nieuwe wisselwoningen op hun terrein zijn komen wonen, welkom geheten met een gezellig middagje pizza’s eten. De bewoners van Woldwijk spreken van een succes.

Woldwijk is een gebied voor anders leven en wonen in Ten Boer. Langs de Stadsweg staan sinds kort vijftig nieuwe wisselwoningen. Vorige maand zijn daar de nieuwe bewoners in getrokken. Ze zijn afkomstig uit zorgcentrum Bloemhof. Dit centrum moet versterkt worden vanwege de gasbevingen in het gebied. “In april hebben de kinderen van bewoners van Woldwijk zelfgemaakte tasjes uitgedeeld aan de bewoners van de wisselwoningen”, vertelt Annie Postma. “Daarin onder andere tekeningen, een welkomstbrief en een uitnodiging om pizza te komen eten.”

“Afgelopen zaterdag was het zover. Vanaf 14.00 uur konden de genodigden genieten van een keur aan verschillende pizza’s. Natuurlijk was er ook een drankje bij en waren er geanimeerde gesprekjes tussen de bewoners van Woldwijk en hun nieuwe buren. Door het mooie weer kon er lekker buiten gegeten worden.” De bewoners van Woldwijk zijn van plan om vaker activiteiten te organiseren voor de bewoners van de wisselwoningen.