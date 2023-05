Bevrijdingsfoto in beton op viaduct Paterswoldseweg

Een groep verpleegsters is vereeuwigd op een enorme foto die gemaakt is in 1945 tijdens de bevrijding van de stad Groningen.

De Foto is geprint in het beton van het viaduct aan de Paterwoldseweg, onder de zuidelijke ringweg. Het kunstwerk van Syb van Breda werd gwoensdag onthuld.

Op de afbeelding staan de verpleegsters van het Diaconessehuis aan de Praediniussingel, die in april 1945 de Canadese bevrijders inhaalden.

De bevrijdingsfoto in beton is een van de zeven kunstwerken waarmee Combinatie Herepoort – de bouwer van de ringweg -de nieuwe viadukten versiert. Voor iedere plek worden foto’s gekozen die te maken hebben met de geschiedenis van de locatie.