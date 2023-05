Bevrijdingsfestival trok 60.000 bezoekers: “Het publiek heeft een duidelijk signaal afgegeven”

Foto: Rick van der Velde, Bevrijdingsfestival Groningen 2022

Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark heeft vrijdag 60.000 bezoekers getrokken. Dat laat festivaldirecteur Ebel Jan van Dijk desgevraagd weten.

“We kijken terug op een mooie, inhoudelijke en geslaagde dag”, vertelt Van Dijk. “Uit onze cijfers blijkt dat we 60.000 mensen op het terrein hebben mogen verwelkomen. De sfeer was erg goed. En er hebben zich gedurende de dag geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Opvallend is ook dat alle onderdelen, alle gebieden op het festival, goed bezocht werden.” Vorig jaar trok het festival ongeveer 43.000 bezoekers, waarbij er toen een entreeprijs werd gevraagd. Dit jaar was het festival weer gratis.

“Het publiek laat zien dat dit is wat ze willen”

De aantallen bezoekers zijn voor Van Dijk een duidelijk signaal: “De waarde van het festival is duidelijk naar voren gekomen. Als er zoveel mensen naar de Drafbaan komen, dan is dat voor ons als organisatie een duidelijk signaal. Het wordt omarmd, en het publiek laat zien dat dit is wat ze willen.” Toch gooide het slechte weer vrijdag roet in het eten. Het festivalterrein moest vanwege naderende onweersbuiten ontruimd worden. “Dat was ingewikkeld. Op zo’n moment kijkt iedereen naar de organisatie. Wat doe je? Wij hebben gekozen om het festival stil te leggen. En dat heeft inderdaad consequenties. Behalve artiesten die niet op kunnen treden, zijn er ook gedurende een bepaalde periode geen inkomsten en kunnen bezoekers niet van hun festival genieten.”

Onderpand

Rond 17.00 uur werd het terrein weer geopend. “Of er door de onderbreking ook mensen naar huis zijn gegaan en niet terug zijn gekomen”, herhaalt Van Dijk de vraag. “Dat is lastig om te zeggen. De bezoekersaantallen hadden wellicht hoger kunnen zijn. Maar als ik zie hoe het festival zich in de avonduren herpakt heeft, dan zijn we als organisatie heel blij. De sfeer was goed, er was veel energie, en mensen hebben echt de vrijheid gevierd. Maar feit blijft dat je ongeveer twee uur lang geen inkomsten hebt gehad.” De gemeente en de provincie Groningen hebben in de aanloop naar het festival een onderpand beschikbaar gesteld. Als het op 5 mei slecht weer zou zijn dan krijgt het festival 300.000 euro. “We weten allemaal dat organisaties van Bevrijdingsfestivals het niet makkelijk hebben. Dat probleem speelt landelijk. Of wij gebruik gaan maken van dit onderpand zal de komende tijd blijken. Wij gaan in ieder geval in gesprek met de gemeente en provincie, en zullen gaan onderzoeken of wij hier aanspraak op kunnen maken.”

“Het festival doet er toe”

Waar de organisaties mee te maken hebben zijn de financiële risico’s. Dat risico is ook zo hoog, dat organisaties tegenslagen zich niet kunnen permitteren. Een groot deel van de inkomsten moet namelijk op de dag zelf behaald worden. Als een festival door weersomstandigheden een tijdlang dicht moet, heeft dit gevolgen voor de inkomsten. “Het heeft een behoorlijk effect inderdaad. En al heel snel kom je dan op het vraagstuk wat de waarde van het festival is. De bezoekersaantallen en de sfeer laat ons zien dat het festival er absoluut toe doet. En dat je moet gaan kijken naar een duurzame toekomst.”

Oekraïne

Daar speelt ook de oorlog in Oekraïne een rol. Sinds Rusland vorig jaar Oekraïne is binnengevallen is de waarde van vrijheid toegenomen. “We hebben hier ook heel duidelijk aandacht voor. De kapot geschoten Oekraïense ambulance die op het terrein stond. Maar ook Oekraïense oorlogsvluchtelingen die onderdeel waren van het programma. Als festival proberen wij ons daarmee ook te onderscheiden van andere festivals. We hebben een sterk en inhoudelijk programma neergezet. Dat goed ontvangen is. We hebben een vehikel dat erg waardevol is, en dat behouden moet blijven voor de toekomst. We moeten het doorontwikkelen. En dat moet op een duurzame manier, en daar zullen we mee aan de slag moeten.”

Van Dijk laat weten dat het festivalterrein inmiddels bijna is afgebroken: “We zijn op dit moment even aan het pauzeren want het regent op dit moment flink. Maar het veld is bijna leeg. Bijna alles is opgeruimd.”