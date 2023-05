Bevrijdingsdag van start met luiden klokken Martinitoren

Foto: Denise Overkleeft

Bevrijdingsdag is van start gegaan. Dat gebeurde onder meer met het ophangen van vlaggen aan de Martinitoren en het luiden van de klokken.

De hele vrijdag zijn er diverse activiteiten in de stad. Zo is er een programma in het bevrijdingsbos bij Noorddijk.

Vóór het bevrijdingsfestival is er in het Stadspark een vrijheidsmaaltijd. Daar kan gepraat worden over wat vrijheid betekent in deze tijd. De vrijheidsmaaltijd bestaat uit een speciaal voor het festival bereide soep met broodjes. De bekende chef London Loy heeft dit jaar het recept voor de vrijheidssoep gemaakt. Deze soep is vegan en vrij van allergenen.

Het bevrijdingsfestival zelf begint om 12.30 uur in het Stadspark. Dan wordt ook het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Schuiling. Het landelijk 5 mei moment is om 18.00 uur. Tegen middernacht is het festival afgelopen.

OOG radio is tot 20.00 op het bevrijdingsfestival aanwezig met een live uitzending.