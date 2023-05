Beveiligers zijn winkeldief te snel af

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Beveiligers hebben zaterdagmiddag een winkeldief aan kunnen houden die zijn slag had geslagen bij een parfumeriewinkel in de Guldenstraat. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

“De dief had producten uit de winkel weggenomen en wilde zonder betalen het gebouw verlaten”, vertelt Wind. “Beveiligers hadden hem echter al in de gaten, en konden de persoon snel in de kraag vatten.” Terwijl de beveiligers de man in bedwang hielden, verscheen al snel de politie ten tonele. “De politie was direct gebeld, en zij hebben de dief aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.”

De politie doet verder onderzoek in de zaak.