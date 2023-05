Foto: 112 Groningen

Op de kruising van de Bornholmstraat en de Herningweg is dinsdagmiddag een scooterbestuurder gewond geraakt dankzij een aanrijding met een auto. De scooterbestuurder liep het letsel op tijdens een rijles op het voertuig.

De bestuurder van de lesscooter werd gestabiliseerd en met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het verkeer had enig oponthoud door het ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij.