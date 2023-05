Berusting na degradatie FC Groningen: “Het zat er al weken aan te komen, maar mijn hart huilt”

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

Na 23 jaar is het doek gevallen voor FC Groningen in de Eredivisie. In Deventer werd zondagmiddag gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles waarmee degradatie onomkeerbaar is geworden.

Bij fans en voetballiefhebbers overheerst de berusting. “Het is jammer, maar het is ook geen verrassing wat er vanmiddag is gebeurd. Dit is een scenario dat er al weken aan zat te komen”, schrijft iemand op Twitter. Jeroen: “Je ziet het inderdaad al weken, misschien al maanden aankomen. Je bent voorbereid. Maar als de scheidsrechter dan vanmiddag affluit, dan doet het wel ongelofelijk veel pijn. Mijn Groningen-hart huilt harder dan ooit tevoren.”

“Hopelijk kunnen we de club volgend jaar terugverwachten in de Eredivisie”

Fokko: “Mijn hart huilt. Maar ik weet dat we na één jaar Keuken Kampioen Divisie sterk(er) terugkomen.” Andere voetballiefhebbers sluiten zich daar bij aan: “FC Groningen na 23 jaar gedegradeerd. Ik ben een PSV-supporter, maar dit vind ik wel heel jammer. Vroeger toen ik in Groningen woonde heb ik vele wedstrijden in het Oosterpark bijgewoond. Hopelijk kunnen we de club volgend jaar weer terug verwachten in de Eredivisie.” Rick: “Heel veel sterkte met het verwerken van deze klap. Als PEC Zwolle-supporter kan ik zeggen dat een kaartje KKD ook een goede reset kan zijn voor een club. Hopelijk zien we jullie snel weer.”

FC Groningen

FC Groningen werd opgericht in de zomer van 1971 en kwam voort uit de Groninger Voetbal en Atletiek Vereniging, GVAV. In de afgelopen 52 seizoenen is de FC twee keer eerder gedegradeerd. Dat gebeurde voor het eerst in 1974 toen de club achttiende werd. Vervolgens zou men zes seizoenen in de Eerste Divisie blijven om in 1981 terug te keren op het hoogste niveau. In 1998 ging het opnieuw mis. De club eindigde op de zeventiende plaats en degradeerde uiteindelijk. In 2001 kwam de FC terug, waarna er succesvolle jaren aanbraken met als hoogtepunt het winnen van de KNVB Beker in 2015.

Wouter Gudde: “Er zijn essentiële dingen mis gegaan”

Algemeen-directeur Wouter Gudde van FC Groningen: “Als je mij vraagt hoe het gaat: ja, slecht. Kijk, je bent niet naïef. Als je in de auto hier naar toe rijdt, dan weet je dat dit kan gebeuren. En het is een heel vervelend gevoel. Ook een schaamtegevoel.” Op de vraag waar de schaamte door wordt veroorzaakt: “We zijn een grote club. Wij hadden nooit in deze situatie mogen komen. Er zijn essentiële dingen mis gegaan. De teamsamenstelling bijvoorbeeld. En dan heb ik het niet over leeftijd, maar dan heb ik het over kwaliteit, over het elke dag opnieuw kunnen leveren. Dat is onvoldoende geweest. Maar ook qua stafsamenstelling en -samenwerking. Ook daar is het niet goed gegaan. En dat samen heeft voor problemen gezorgd. En als het dan mis gaat dan gaan er ook andere factoren een rol spelen. Druk van buitenaf, onrust onder de supporters.” Gudde laat weten bereid te zijn om kritisch naar zijn eigen functioneren te kijken, maar denkt niet aan opstappen.

Verslaggever Daniël Theelen in gesprek met algemeen-directeur Wouter Gudde

Dennis van Ree: “We hebben hard geknokt, maar het was niet goed genoeg”

Trainer Dennis van Ree vertelt dat deze degradatie niet van vandaag op morgen is ontstaan. De oorzaak daarvan is een hele tijd geleden ontstaan. “Ik kan mijn jongens niets verwijten. Ze hebben geknokt, en ze hebben er alles aan gedaan met de kwaliteiten die ze hebben om dit te voorkomen. Dat is niet gelukt. De komende dagen gaan we hier over praten.” Volgens Van Ree zijn er in het verleden veel dingen misgegaan: “Er zijn de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd hoe we het tij konden keren. Ook ik heb er alles aan gedaan. Op een gegeven moment kreeg ik de vraag of ik interim-trainer wilde worden. Men kon niemand vinden. Ik ben daarin gestapt om de club te helpen. Ik heb daar goed over nagedacht. En er is gezegd dat er budget was vrijgemaakt om spelers te kopen. Bepaalde type spelers die nooit zijn gekomen. En ja, dan wordt het moeilijk. We hebben hard geknokt. Maar het was niet goed genoeg.”

Luister naar Dennis van Ree in gesprek met verslaggever Daniël Theelen: