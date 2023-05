Ben Feringa reikt dit jaar zelf de Ben Feringa Impact Awards uit

Foto rijksuniversiteit Groningen

In Forum Groningen worden komende donderdag de Ben Feringa Impact Awards uitgereikt. Dit jaar worden de prijzen door Ben Feringa zelf uitgereikt.

De prijs werd drie jaar geleden in het leven geroepen. Met de award wordt er door de RUG een impuls gegeven aan het erkennen en waarderen van impactgedreven onderzoek. De afgelopen jaren werden de prijzen uitgereikt door de juryvoorzitter, waarbij dit vorig jaar Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma, was.

Onderzoekers

Bij de award zijn er twee categorieën: onderzoekers en studenten. Faculteiten hadden tot eind vorig jaar de tijd om onderzoekers en studenten aan te dragen voor de award. Bij de onderzoekers zijn er twee kanshebbers. Het gaat om het project van George Azzopardi en Gura Swaroop Bennabhaktula. Met hun project Forensics against child sexual abuse hebben ze onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een AI-tool waarmee de politie beeldmateriaal van seksuele uitbuiting van minderjarigen kan onderzoeken. De andere genomineerde is Laura Peters die onderzoek gedaan heeft naar procesafspraken in strafzaken.

Studenten

Bij de studenten zijn er drie kanshebbers. Ryan Bolt, Charlotte Hoogers, Candelas Gross Valle, Nina Valentini, Yuna van den Brom, Anne Lebediva deden onderzoek naar Streetfront, een school in de wijk Downtown Eastside in Vancouver in Canada. Nine van den Wijngaard deed onderzoek naar hoe om te gaan met ‘veelklagers’ in het advocatentuchtrecht. Tot slot zijn Marie Fournier, Elena Delea, Birgit Eggink genomineerd die zich bezighouden met seksuele voorlichting.

De award die te verdienen is bestaat uit een geldbedrag, waarbij het Ubbo Emmius Fonds de studentenprijs financiert.