Beelden van verdachte ‘WoningNet-phishing’ in Stad vanavond te zien in Opsporing Verzocht

Foto via Politie.nl

De politie deelt dinsdagavond beelden van een verdachte van ‘phishing’ en fraude, die werden gemaakt in de supermarkt van Albert Heijn aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen.

Deze man betaalde op maandag 28 februari zijn boodschappen met het geld van een 55-jarige Amsterdammer. De bankgegevens van deze man werden dezelfde dag buitgemaakt door middel van phishing. Het slachtoffer was die dag zijn administratie aan het doen. Eén van de mails die hij behandelde, was afkomstig van zakelijkcontact@woningnet.nl, Daarin zat een link waarmee hij zijn inschrijfkosten voor Woningnet kon betalen. Toen hij op de link klikte verscheen een pop-up in beeld met de melding dat hij zijn pincode moest invoeren. Daarop kreeg hij tot twee keer toe een melding dat hij de verkeerde pincode had ingevoerd.

Toen de man daarna via de app van de bank wilde inloggen, kreeg hij de melding dat hij zijn bank moest bellen. Na contact met zijn bank bleek dat hij in een phishing-mail getrapt was: de mail met het linkje was niet afkomstig van WoningNet, maar van criminelen.

Bankafschriften maakten duidelijk dat niet veel later met zijn geld betaald is in een supermarkt in Groningen. Deze transacties staan op beeld. De verdachte is tussen de 20 en 25 jaar, met een getinte huidskleur en een normaal postuur. Hij draagt lange, donkere dreadlocks. Wie informatie heeft over deze zaak, kan het tipformulier invullen of de opsporingstiplijn bellen: 0800-6070. Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

De beelden die werden gemaakt van de verdachte zijn dinsdagavond te zien in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht. De uitzending is vanaf 20.35 uur te zien op NPO2 en wordt woensdagmiddag om 13.20 uur herhaald op NPO2.