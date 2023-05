Bedum verpest kampioensfeest Velocitas

Foto Andor Heij: Velocitas - Bedum

Groen witte rook, vuurwerk, een perfecte voetbaltemperatuur en vijfhonderd mensen langs de lijn. Kortom: Velocitas had thuis alle ingrediënten om zaterdagmiddag kampioen te worden in 2L. Alleen tegenstander Bedum werkte niet mee: 1-3.

“Als we winnen dan is dat het vierde kampioenschap op rij, dat is uniek”, aldus een bestuurslid van Velocitas vooraf. En het had er in de eerste helft ook alle schijn van dat dit zou lukken. Op de openingsfase na was Velocitas heer en meester. Rutger Hofsteenge schoot op de paal, Jesse Bosgraaf kreeg vier behoorlijke mogelijkheden en Bart Steenbergen schoot van dichtbij over. Steenbergen wist na 22 minuten wel te scoren. Een aanval van Bedum werd er fraai uitgehaald en Steenbergen schoot raak: 1-0.

Bedum was slechts sporadisch gevaarlijk. Robert Kwant schoot op de paal, maar de tweede echte kans ging er wel in. Twan Ahlers schoot vlak voor rust van dichtbij binnen: 1-1. Dat was op dat moment tegen de verhouding in.

Maar Velocitas was het na rust helemaal kwijt. Nadat de Groningers aan een achterstand ontsnapt waren kwam het onvermijdelijke na een uur spelen. Mart Slager haalde hard uit en zette Bedum op voorsprong: 1-2. Velocitas ging alles op alles zetten, werd ook twee keer gevaarlijk, maar de echte overtuiging ontbrak. In blessuretijd had Pierre Semudenge-Mujene bij een counter de medespelers voor het uitkiezen. Het werd Stef Klugkist: 1-3. Bedum speelde zich daarmee veilig en heeft zelfs kans op de tweede periodetitel.

De KNVB vertegenwoordiger kon de kampioensschaal en de medailles weer opbergen in de auto. De teleurstelling bij Velocitas 1897 was uiteraard groot, maar de ploeg heeft volgende week nog een kans in de laatste wedstrijd uit tegen het al gedegradeerde Be Quick dat met 7-0 verloor van VEV’67. Bij winst is Velocitas alsnog kampioen.