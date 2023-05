Bedrijfsleven wil opheldering van gemeente over reclamebelasting

Herestraat

Het bedrijfsleven vraagt het gemeentebestuur om opheldering over het voornemen van het college om per 1 januari reclamebelasting in te voeren. Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant.

Het gaat om een gezamenlijke brief van VNO NCW Noord, de zes Groningse bedrijvenverenigingen en KHN aan het gemeentebestuur. “Met de invoering van reclamebelasting zijn ondernemers wederom de dupe,” aldus de organisaties.

“Ondernemers zorgen voor economische groei en welvaartsontwikkeling en nemen vaak het voortouw bij activiteiten en ontwikkelingen. De belastingdruk bij (MKB) ondernemers in onze gemeente is erg hoog, zeker in de nasleep van de wereldwijde coronapandemie. Met de invoering van reclamebelasting zijn ondernemers wederom de dupe!”

De partijen willen onder meer weten waarom er geen overleg met het bedrijfsleven is geweest, en of de invoering van de reclamebelasting een manier is om extra inkomsten te genereren. Ze hebben de gemeente uitgenodigd om op korte termijn een constructief gesprek te voeren over mogelijke oplossingen.