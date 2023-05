Be Quick 1887 geeft initiatief derde periode uit handen na nederlaag tegen RKAVV

Foto Andor Heij: Be Quick - RKAVV

Be Quick heeft het winnen van de derde periode in de vierde divisie A niet meer in eigen hand na de 1-0 thuisnederlaag tegen RKAVV zondagmiddag.

“Het enige wat rest is drie wedstrijden winnen en hopen op misstappen van de concurrentie”, aldus trainer Steven Wuestenenk. Het gat met de koploper in de derde periode, Heino, groeide naar vier punten. Dat verschil kan volgende week deels overbrugd worden als Be Quick op bezoek gaat bij Heino. Maar ook RKAVV en Purmersteijn gingen over Be Quick heen. De clubs hebben één punt meer.

RKAVV, de nummer twee van de ranglijst, kreeg voor de pauze de grootste kans toen Tristan Croes de lat raakte. Geertjan Liewes was voor de Groningers dichtbij, maar hij nam een bal eerst aan in plaats van direct uit te halen. Een doelpunt van Han van Dijk namens de Groningers werd afgekeurd wegens buitenspel.

De wedstrijd lag een tijdje stil nadat een groepje jeugdige Be Quick aanhangers een paar rookpotten had aangestoken, waardoor een deel van het veld aan het zicht onttrokken werd.

Na rust was Liewes nog een keer dichtbij, maar doelman Mike den Kroode van RKAVV tikte nog net de bal voor zijn voeten weg. De grootste kansen waren voor RKAVV. De ploeg uit Leidschendam wist niet te profiteren van een enorme fout achterin bij de Groningers. Een inzet van Groes na een corner werd ternauwernood gestopt door Smit. Ook Zakaria Amrani was een keer dichtbij.

Na 67 minuten werd Remco Overdevest aangespeeld en die parkeerde de bal vanaf 18 meter hard in de bovenhoek: 0-1. Met het inbrengen van onder meer Tiuri Schieving probeerde Wuestenenk nog iets te forceren, maar het optreden van Schieving duurde maar zeven minuten, want hij kreeg direct rood in de 81e minuut wegens het van achteren aantikken van een tegenstander. Be Quick kon geen vuist meer maken en moest de nederlaag accepteren.

“Ik vond het een gelijkwaardige wedstrijd”, aldus Wuestenenk. “Wij hadden ook kunnen scoren. Misschien dat een gelijkspel wel de beste afspiegeling was van de wedstrijd. Maar deze wedstrijd is beslist op individuele kwaliteit”.

“RKAVV is een goede ploeg, een hele volwassen sterke ploeg”, vervolgde Wuestenenk. “Dat je verliest van zo’n elftal is niet schandalig en we hebben het ook niet echt slecht gedaan. Maar het is nog net die finesse en die echte kwaliteit in de eindfase die wij missen, waardoor we dit soort wedstrijden niet naar ons toe kunnen trekken. Dat voelt zuur omdat je het initiatief in de derde periode uit handen geeft”.

In de reguliere stand blijft Be Quick zesde met 46 punten uit 27 wedstrijden.