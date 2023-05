Be Quick 1887 blijft in race voor laatste periode

Be Quick 1887 blijft in de race voor de laatste periode in de vierde divisie A zondag. Concurrent Heino kreeg zaterdagavond in Overijssel overtuigend klop: 0-3.

De Groningers begonnen prima en al na zes minuten doelpuntte Han van Dijk op aangeven van Nagesh Amatsaleh: 0-1. Twee minuten later schoot Yoran Cats met links de 0-2 binnen. Na enkele Heino-kansjes raakte Geertjan Liewes de paal.

Ook na rust bleef het team van Steven Wuestenenk beter. Een kwartier voor tijd viel de 0-3. Martijn van Maastrigt pikte een te korte terugspeelbal op en Liewes rondde af. Zodoende ligt de strijd om de derde periode weer open. Heino heeft nog één punt meer dan Be Quick.