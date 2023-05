Be Quick 1887 blijft hopen op derde periodetitel na winst op VKW

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 houdt hoop op het winnen van de derde periode in de vierde divisie A op zondag. In Westerbork werd VKW met 3-1 verslagen. VKW degradeerde daardoor samen met Alcides. In de reguliere stand bleef Be Quick vijfde.

Voor rust was Be Quick beter en kwam op voorsprong door Geertjan Liewes. Na de pauze ging het moeizaam. VKW vocht voor wat het waard was, maar Be Quick kwam alsnog op 0-2 door Han van Dijk. Na 85 minuten werd het 1-2 door Jasper Waninge. In blessuretijd scoorde Robbin van Kooten de bevrijdende voor de Groningers: 1-3.

Twee concurrenten, RKAVV en Heino, voor de derde periodetitel lieten punten liggen, zodat de Groningers alleen Purmersteijn nog boven zich moeten dulden. Alleen als Purmersteijn volgende week zondag niet wint van SJC en Be Quick thuis wint van HBS is de periode voor Be Quick.