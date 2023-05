Basisscholen in de race voor ANWB Verkeersplein

Foto: ANWB

Twee basisscholen uit de Stad doen dit jaar mee aan de verkiezing ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’. Het gaat om IKC Borgman Oosterpoort en CSBO De Kimkiel.

Op een verkeersplein kunnen kinderen veilig oefenen en praktijkervaring opdoen. Dit is belangrijk, omdat kinderen steeds minder ervaring opdoen in het verkeer, onder meer doordat ze met de auto of bakfiets gebracht worden. Basisschoolleerlingen zijn steeds minder vaardig in het verkeer en dat maakt hen extra kwetsbaar.

Het initiatief biedt leerkrachten de mogelijkheid om samen met de leerlingen op een veilige manier in de praktijk aan de slag te gaan. Uit een rondvraag onder scholen die al een ANWB Verkeersplein hebben, blijkt dat bijna 90 procent aangeeft dat het plein helpt bij het verbeteren van de fietsvaardigheden en verkeersinzicht.

Iedereen kan nu een stem uitbrengen op één van de 356 basisscholen die in de race zijn voor een ANWB Verkeersplein. Per provincie wint één basisschool. De winnaars ontvangen na de zomervakantie een ANBWB Verkeersplein en een lespakket, met onder meer acht verkeersborden, twee stoplichten en een fiets. Stemmen kan tot en met vrijdag 26 mei. Kijk voor alle genomineerde basisscholen en meer informatie op http://anwb.nl/wineenverkeersplein.