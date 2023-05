Bankje voor Driek van Wissen aan het Van Brakelplein onthuld

Foto: uitgeverij Passage

Bij de vijver aan het Van Brakelplein is dinsdag een bankje voor Driek van Wissen onthuld. Het afgelopen jaar is er geld ingezameld om het Driek-bankje te kunnen plaatsen.

Op het bankje is het gedicht ‘Eendjes’ van Van Wissen geplaatst. Het afgelopen jaar zijn er verschillende initiatieven geweest om geld in te zamelen voor het bankje. Zo werd vorig jaar op de Driekdag ruim 1.600 euro opgehaald. Het bankje werd onthuld door Van Wissen zijn vrouw Corien Bleeker. Jean Pierre Rawie sprak enkele woorden bij de onthulling. Het bankje is aan het Van Brakelplein geplaatst omdat Van Wissen hier langere tijd heeft gewoond.

Driek van Wissen

Driek van Wissen werd geboren in 1943. Het grootste deel van zijn leven was hij docent Nederlands op een school in Hoogezand. In 2005 legde hij deze functie neer toen hij Dichter des Vaderlands werd. Daarmee volgde hij Gerrit Komrij op. Voor zijn gehele oeuvre op het gebied van het light verse kreeg de dichter in 1987 de Kees Stipprijs. Van Wissen overleed in 2010 tijdens een vakantie in Turkije. Hij werd 66 jaar.

Nagelaten werk

Komende zondag vindt op de jaarlijkse Driekdag de presentatie plaats van nagelaten werk van Van Wissen. Uit de nalatenschap doken vertalingen op van Erich Kästners Lyrische huisapotheek. Die zouden in 2022 uitgebracht worden tijdens de Driekdag. Door de coronapandemie liep dit vertraging op waardoor het nu een jaar later wordt gepresenteerd. De presentatie vindt plaats in café Wolthoorn & Co.