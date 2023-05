Badmintonclub AMOR stapt na vier jaar uit de Eredivisie

De badmintonners van GSBC AMOR trekken zich na een periode van vier jaar terug uit de Eredivisie. Dat maakte de vereniging zondag bekend. De club wilde al enige tijd degraderen naar de eerste divisie, maar omdat andere clubs niet wilden promoveren kon dat niet. Daarom kiest de club nu eieren voor haar geld.

“De laatste drie jaren hebben de studenten aangegeven niet verder te willen in de Eredivisie”, schrijft de club op haar Facebook-pagina. “De enige mogelijkheid daarvoor die Badminton Nederland kon bieden, door het gebrek aan promotiekandidaten, was het terugtrekken van het volledige team.”

Hoewel het team van AMOR de afgelopen jaren telkens op de elfde en laatste plaats eindigde, spreekt het team over de tenure in de Eredivisie als een sportief hoogtepunt. “We wisten dat het zwaar ging worden en niet bovenin mee zouden draaien, maar het is leuk om te zien wat je kan bereiken op dat niveau” vertelt Bianca Oosterhaven, die alle jaren vaste waarde was in het team. Voorzitter Dyon Arifin vult aan: “Wij zijn trots op het feit dat wij dit als vereniging met elkaar hebben kunnen doen. Er komt zowel op als naast de baan veel bij kijken, het blijvende enthousiasme van spelers en vrijwilligers over de afgelopen jaren is fantastisch.”

Tegelijkertijd hekelt de club het handelen van Badminton Nederland in de zaak. Volgens AMOR heeft de vereniging de afgelopen jaren ‘gevangen gezeten’ in de Eredivisie. “AMOR moest steeds het initiatief nemen en alle voorstellen werden eigenlijk aan de kant geschoven”, schrijft de club. “Dat terwijl deze situatie voor Badminton Nederland niet nieuw is. Er had allang een oplossing in de reglementen gerealiseerd kunnen worden, maar er is geen reflecterend vermogen en de bond blijft heel passief. Op zijn minst verwacht je een constructieve en proactieve houding.”

De terugtrekking heeft volgens AMOR grote gevolgen voor het team. Een deel zal zelfs afscheid moeten nemen van de club. “Wij als vereniging willen alle spelers en begeleiders van het eerste team bedanken voor de afgelopen jaren”, besluit de club. “Onze waardering is groot: de tomeloze inzet, het enthousiasme, promotie voor regio noord en voor de badmintonsport in het algemeen. Hier kunnen velen een voorbeeld aan nemen!”