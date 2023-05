Avondvierdaagse komende week van start: “Ruim 2.500 deelnemers lopen mee”

De Avond4daagse tijdens de editie van 2017. Foto: Dennis Smit

De Avondvierdaagse gaat komende week van start. Gedurende vier avonden gaan zo’n 2.500 deelnemers de nodige stappen zetten. Douwe Coehoorn van de organisatie kijkt er naar uit, maar maakt zich tegelijkertijd ook zorgen.

Hoi Douwe! Ben je tevreden met de 2.500 deelnemers die zich al reeds hebben aangemeld?

“Op zich zijn we daar tevreden mee. En nu komt er een maar. Want er zijn ook edities geweest dat we 4.000 deelnemers hebben. Dus dan zijn deze aantallen mooi, maar wel significant minder. Daar moet ik wel bij vertellen dat mensen zich nog wel in kunnen schrijven. Maandag om 18.00 uur start de eerste etappe van de Avondvierdaagse. Maar mensen die mee willen lopen kunnen zich die middag vanaf 16.30 uur nog inschrijven op Kardinge.”

Hoe komt het dat er minder deelnemers zijn?

“Dat is natuurlijk altijd lastig om daar een oorzaak voor aan te wijzen. Ik denk dat het ook een combinatie is. We hebben de coronacrisis gehad. Jaren waarin er geen Avondvierdaagse gehouden kon worden. Dat zal wellicht een reden kunnen zijn. Maar ik denk dat ook de drukke programma’s in gezinnen een rol kan spelen. Vaders en moeders werken tegenwoordig vaak. Er is dan geen ruimte om de kinderen vier avonden op rij naar de Avondvierdaagse te brengen..”

Merken jullie als organisatie dat ook?

“Wij krijgen inderdaad wel eens de vraag of er wellicht ook later gestart kan worden. Elke avond wordt er nu om 18.00 uur gestart, waarbij gevraagd wordt of dat ook om 19.00 uur kan. Want dan is er wat meer ruimte in de schema’s en de mogelijkheden.”

Klinkt als een faire vraag …

“Ja, maar het kan niet. Tijdens de Avondvierdaagse kun je kiezen uit de 5, 10 of 15 kilometer. Gemiddeld loop je 4 tot 5 kilometer per uur. Als je om 19.00 uur start, zou dat betekenen dat je pas na 22.00 uur binnen bent. We zitten dan weliswaar een maand voor de langste dag, maar de vraag is of je het moet willen om zo laat te finishen. Ook omdat de volgende dag weer een schooldag wacht, waar kinderen ook fris moeten verschijnen. Dus pas om 19.00 uur starten is niet handig.”

Je zegt het al: schoolkinderen. Want de Avondvierdaagse is vooral bedoeld voor schoolkinderen hè?

“Het gros van de deelnemers is inderdaad jong. Maar ook mensen van andere leeftijden mogen deelnemen. Als je 20 jaar bent, of 30, 40 of 50. Iedereen is welkom. Het is niet specifiek bedoeld voor kinderen.”

Drie verschillende afstanden, dus waarschijnlijk ook drie verschillende routes?

“Klopt. Maar het zijn wel dezelfde routes als vorig jaar. En dat vinden we persoonlijk wel een beetje jammer. Het liefst bied je mensen weer iets nieuws aan. Iets wat ze niet kennen. Maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Er wordt in Groningen op zoveel plekken aan de weg gewerkt, dat we dus eigenlijk noodgedwongen hebben moeten kiezen voor dezelfde routes. En of dat heel vervelend is. Nou ja. Er zullen mensen zijn die het jammer vinden. Maar voor ons is het roeien met de riemen die je hebt.”

Is er de afgelopen weken ook al druk getraind?

“Dat idee heb ik niet. En het is ook niet specifiek nodig. Kijk. Als je deel gaat nemen aan de Nijmeegse Vierdaagse, dan heb je het over lange afstanden. Dan moet je gewoon trainingskilometers gemaakt hebben. Bij deze afstanden is dat niet specifiek nodig. Ook niet omdat het gros van onze deelnemers jong is, en op school al genoeg aan beweging doet. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, maar ook tijdens de trainingen van de sportclubs waar ze lid van zijn.”

Ik kan me voorstellen dat jullie als organisatie naar de week uitkijken?

“Dat doen we zeker. Het is een fantastische week, waarbij we het hopelijk ook met het weer gaan treffen. Maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen. We gaan het deze editie redden, maar eigenlijk komen we acht vrijwilligers tekort. Door verschillende omstandigheden hebben acht mensen verstek moeten laten gaan. En ja, vind dan maar eens acht mensen. Dat lukt niet. Dus als er mensen zijn die ons willen helpen, dan zou dat geweldig zijn. Zij kunnen zich maandagmiddag voor de start ook bij ons melden op Kardinge.”

